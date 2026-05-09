Il reparto Audi Tradition dedicato all'heritage dei Quattro Anelli ha realizzato una replica della Auto Union Type B Lucca del 1935, che ha battuto diversi record mondiali di velocità e di categoria. L'esemplare ricostruito viene spinto dal motore della Type C del 1936, un V16 da 6.005 cc in grado di erogare 520 Cv e circa 800 Nm di coppia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto Union Lucca: rinasce la freccia d’argento dei record

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Nel 1935 raggiungeva oltre 320 km/h di media sul miglio lanciato, grazie a una carrozzeria aerodinamica e a un V16 da circa 343 CV. Oggi #Audi riporta a Lucca la storica Auto Union streamliner con una replica fedele realizzata a mano. motorionline.com/aut x.com