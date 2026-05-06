Nel 1935, su una strada vicino a Lucca, un pilota portò una vettura dell’Auto Union a raggiungere la velocità di 326,975 kmh, stabilendo un record di velocità. Questa vettura, nota come Auto Union Lucca, rappresentò un momento di grande rilevanza nel settore automobilistico dell’epoca. Dopo molti anni, la vettura è tornata in auge, segnando la riqualificazione di un modello che ha fatto la storia delle corse.

Nel 1935, su un tratto di strada nei pressi di Lucca, la velocità sembrava non avere più limiti. Fu lì che Hans Stuck, al volante della Auto Union Lucca, portò una delle creazioni più estreme dell’epoca a un record destinato a entrare nella leggenda: 326,975 kmh. Quasi un secolo dopo, quella stessa vettura torna a vivere grazie ad Audi Tradition, che ha realizzato una replica fedele della storica streamliner e l’ha presentata proprio in Italia, nel luogo simbolo della sua impresa. Si tratta di un pezzo di storia che racconta un’epoca in cui il progresso correva letteralmente su strada. Negli anni Trenta, la sfida tra costruttori tedeschi era serratissima: motori sempre più potenti, soluzioni aerodinamiche sperimentali e una ricerca continua del limite.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto Union Lucca, la rinascita. Torna la vettura da record di velocità del 1935

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