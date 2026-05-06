Audi Auto Union Typ B Lucca 1935 | l' auto da record torna sulle strade italiane dopo 91 anni

Dopo 91 anni, l’auto da record Type B Lucca del 1935 torna sulle strade italiane. La divisione Audi Tradition ha ricostruito una replica fedele del veicolo e l’ha portata in alcune località dove, nel 1935, l’originale aveva stabilito un record di velocità. La presentazione si è svolta in un contesto pubblico, coinvolgendo appassionati e storici del settore automobilistico. L’evento ha suscitato interesse tra gli appassionati di motori d’epoca.

A distanza di qualche mese dal debutto nel campionato del mondo di Formula 1 con la monoposto R26, l'impegno nel motorsport di Audi ritrova le proprie origini con la Auto Union Lucca, una Type B classe 1935 che si impose come l'auto più veloce al mondo. Un vero e proprio manifesto di avanguardia meccanica in grado di segnare il record mondiale di velocità sul miglio con partenza lanciata grazie ad una media di 320,267 kmh ed una punta di 326,975 kmh. Dove? A Lucca, naturalmente, nel tratto autostradale noto oggi come la Firenze-mare. Un percorso calcato nuovamente nel maggio del 2026 da una replica ricostruita da Audi Tradition, al termine di un lavoro di ricerca durato anni e che ha coinvolto, nella fase di realizzazione di alcune componenti della carrozzeria, anche aziende specializzate del Regno Unito.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Audi Auto Union Typ B Lucca 1935: l'auto da record torna sulle strade italiane dopo 91 anni Notizie correlate Auto Union Lucca, la rinascita. Torna la vettura da record di velocità del 1935Nel 1935, su un tratto di strada nei pressi di Lucca, la velocità sembrava non avere più limiti. Auto Union Lucca: l’ossessione per la velocità risorge dopo un secoloLe grandi case automobilistiche d’Europa così si sfidavano in pista nelle celebri «stagioni dei Gran Premi», una F1 ante litteram. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: In città si gira lo spot Audi. Torna il bolide argentato con il record di velocità; Auto Union Lucca, il simbolo dell'epoca dei record coraggiosi; Bmw al Concorso d'eleganza di Villa d'Este: tra anniversari e novità; GDF - GUARDIA DI FINANZA * LUCCA: BADANTI SCONOSCIUTE AL FISCO. SCOPERTA UN'EVASIONE DI 2 MILIONI DI EURO. Audi Auto Union Lucca: la leggenda da 326 km/h torna in vita dopo 90 anniAudi riporta in vita la Auto Union Lucca del 1935, la record car da oltre 326 km/h ricostruita da zero e presentata in Toscana. quattroruote.it Auto Union Lucca: Audi ricostruisce la leggenda perdutaPartendo dagli archivi storici, la Typ B torna a vivere grazie alla divisione del Marchio dei quattro anelli, rievocando un’impresa da record che segnò la storia della velocità negli anni 30 ... ruoteclassiche.quattroruote.it | Auto Union Typ B A Lucca, Audi ha riportato in vita uno dei miti più radicali degli anni Trenta: la Auto Union Typ B, in una fedele replica funzionante curata da Audi Tradition. Un’operazione che va oltre la rievocazione storica, perché restituisce al pubblico l’es - facebook.com facebook Nel 1935 il leggendario prototipo in Toscana raggiunse i 326,975 km/h, diventando la macchina più veloce del mondo. Audi Tradition lo ha ricostruito da zero, presentandolo a Lucca in anteprima mondiale x.com