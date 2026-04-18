Durante la notte di Capodanno, a Corato, un'auto è stata data alle fiamme. Due giovani sono stati identificati e arrestati a Trani in relazione all'incendio doloso. La polizia ha ricostruito le modalità di azione dei due sospettati, che sono stati fermati nelle ore successive all'episodio. Le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti e altri dettagli sull'accaduto.

Due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con l’accusa di incendio doloso in concorso, a seguito di un episodio avvenuto durante la notte di Capodanno a Corato. L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura, dopo un’articolata indagine condotta dalla Polizia di Stato che ha permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e identificare i presunti responsabili. Le indagini e l’arresto dei sospettati Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata eseguita il 15 aprile 2026 nei confronti di 2 soggetti di 18 e 27 anni. I due sono ritenuti gravemente indiziati di aver commesso il reato di incendio in concorso, come previsto dagli articoli 110 e 423 del codice penale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trani, auto data alle fiamme nella notte di Capodanno a Corato: arrestati due giovani, come hanno agito

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