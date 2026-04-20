Dalla notte alle prime luci dell' alba tre auto in fiamme | vigili del fuoco a lavoro

Nella notte tra Fasano e Ostuni, tre automobili sono state distrutte da incendi che si sono sviluppati contemporaneamente. I vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni sono intervenuti per spegnere le fiamme, che hanno interessato due diversi veicoli parcheggiati. Le operazioni di spegnimento si sono protratte nelle prime ore del mattino, senza segnalare feriti o altre conseguenze.

FASANOOSTUNI - Le ultime ore hanno visto i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni impegnati nello spegnimento di due incendi che hanno coinvolto tre autovetture in sosta. Il primo episodio è accaduto nella notte tra 19 e 20 aprile a Pezze di Greco, frazione di Fasano, in contrada Torre.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Auto avvolte dalle fiamme e rogo in un garage: vigili del fuoco al lavoro nella notteI veicoli andati a fuoco si trovavano in via Alessandro Turchi, nel quartiere di Borgo Venezia, mentre l'altro intervento ha avuto luogo a Nogara... Auto a fuoco nella notte in via Villa Emma a Formigine, fiamme domate dai vigili del fuocoNella notte, le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Villa Emma, nel comune di Formigine per un incendio che ha... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La Notte Bianca del Salone del Mobile: Milano apre i suoi archivi; Alpino, Tommaso Zanardi secondo nella prima giornata del Fosson; Paura a Messina, 19 studenti stranieri si perdono nella notte sui Peloritani: il provvidenziale salvataggio; Pasqua ortodossa, la notte che sfida la morte: la veglia tra buio e luce della Resurrezione. Alcuni passanti nella notte l’hanno trovato agonizzante e hanno chiesto aiuto, inutili i soccorsi - facebook.com facebook Accoltellato in piena notte a due passi dal centro di Pavia. È successo questa notte, poco dopo le tre e trenta quando la vittima, Gabriele Vaccaro, 25 anni, insieme a due amici stava recuperando l’auto lasciata nella ex area Cattaneo, vicino alla basilica di San x.com