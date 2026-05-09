Autista del 118 esce fuori strada con l' auto dopo il turno | trasportato al Perrino

Un autista del servizio di emergenza sanitaria è uscito fuori strada con la sua auto mentre tornava a casa dopo un turno di lavoro. L'incidente è avvenuto nella periferia di un comune pugliese, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. L'autista è stato trasportato presso il pronto soccorso di un ospedale locale, dove è stato sottoposto a controlli medici. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nello scontro.

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