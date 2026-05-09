Autista del 118 esce fuori strada con l' auto dopo il turno | trasportato al Perrino
Un autista del servizio di emergenza sanitaria è uscito fuori strada con la sua auto mentre tornava a casa dopo un turno di lavoro. L'incidente è avvenuto nella periferia di un comune pugliese, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. L'autista è stato trasportato presso il pronto soccorso di un ospedale locale, dove è stato sottoposto a controlli medici. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nello scontro.
SAN VITO DEI NORMANNI - Ha perso il controllo della propria auto mentre rientrava a casa, dopo una notte di lavoro. Un autista-soccorritore del 118 è rimasto ferito in un incidente stradale, avvenuto questa mattina (sabato 9 maggio 2026), in agro di San Vito Dei Normanni. Sul posto sono.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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