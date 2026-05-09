Australia | 387 milioni extra per il CSIRO dopo la petizione popolare

In Australia, sono stati stanziati 387 milioni di dollari in più per il CSIRO dopo aver raccolto molteplici firme in una petizione popolare. La decisione arriva in un momento di crisi per la ricerca nel paese, che ha raggiunto i livelli più bassi dal 1978. Restano ancora da capire come questo finanziamento influenzerà i ricercatori licenziati e il futuro delle attività di ricerca in Australia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influenzerà questo stanziamento il destino dei ricercatori licenziati?. Perché la ricerca australiana ha raggiunto i minimi storici dal 1978?. Chi finanzierà concretamente il potenziamento delle infrastrutture scientifiche nazionali?. Come potrà la tassa sul gas risolvere il calo del capitale umano?.? In Breve Finanziamento CSIRO al minimo percentuale sul PIL dal 1978.. Senatore David Pocock propone tassa 25% sulle esportazioni di gas.. Katy Gallagher e Tim Ayres confermano 38 milioni annui per la sanità.. Fondi distribuiti in 4 anni per infrastrutture e aggiornamento tecnologico.. Il governo Albanese stanzia 387,4 milioni di dollari extra per il CSIRO dopo che decine di migliaia di persone hanno firmato una petizione per proteggere l’agenzia scientifica nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia: 387 milioni extra per il CSIRO dopo la petizione popolare ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Riqualificazione stazione: IL M5S lancia la proposta e la petizione popolareAssemblea pubblica l’11 aprile: raccolta firme per una tranvia e una greenway lungo la linea dismessa Sabato 11 aprile, ore 18:00, presso la sede di... Leggi anche: Napoli-Lecce, la petizione delle Curve: «Per un calcio giusto e popolare»