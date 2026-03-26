Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di riqualificazione per la stazione ferroviaria locale e ha avviato una petizione popolare. Il 11 aprile si terrà un’assemblea pubblica durante la quale saranno raccolte firme a sostegno di un progetto per realizzare una tranvia e una greenway lungo la linea ferroviaria dismessa.

Assemblea pubblica l’11 aprile: raccolta firme per una tranvia e una greenway lungo la linea dismessa. Sabato 11 aprile, ore 18:00, presso la sede di via Leonardo da Vinci 7, il Movimento 5 Stelle di Acerra presenterà una proposta per trasformare, una volta dismessa, la linea ferroviaria Acerra-Napoli in una moderna tranvia. A seguito dell’interpellanza della nostra portavoce in Parlamento, Carmela Auriemma, il Ministero dei Trasporti ha aperto a un tavolo di confronto: vogliamo presentarci con il sostegno della città attraverso una raccolta firme già attiva. I punti chiave della proposta sono: una tramvia Acerra-Napoli per studenti, lavoratori e famiglie, con il superamento dei passaggi a livello; un Polmone Verde con una greenway ciclopedonale fino a Napoli; e un museo dedicato alla storia di Acerra e Suessula. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Riqualificazione stazione: IL M5S lancia la proposta e la petizione popolare

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli-Lecce, la petizione delle Curve: «Per un calcio giusto e popolare»

Raccolta rifiuti, la protesta: "Petizione popolare al via. Basta affidamenti diretti"Una petizione popolare per migliorare la raccolta rifiuti e, dopo 15 anni di affidamenti diretti ad Iren, mettere a gara pubblica il servizio in nome...

Aggiornamenti e notizie su Riqualificazione stazione

Temi più discussi: ACERRA. RIQUALIFICAZIONE STAZIONE: IL M5S LANCIA LA PROPOSTA E LA PETIZIONE POPOLARE; Il servizio Su Misura di Rodrigo 1975 sbarca a Napoli da Coin; AL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE CELEBRATI I 250 ANNI DI SAN LEUCIO TRA IDENTITÀ E RILANCIO INTERNAZIONALE; Dal Vomero appello contro gli imbrattatori. Scritte e disegni sui muri della Floridiana e sulle scale di via Cimarosa.

Stazione e passaggi da riqualificare, M5S lancia petizione popolare: Museo e strada verde pedonaleRIQUALIFICAZIONE STAZIONE: IL M5S LANCIA LA PROPOSTA E LA PETIZIONE POPOLARE Sabato 11 aprile, ore 18:00, presso la sede di via Leonardo da Vinci 7, il Movimento 5 Stelle di Acerra presenterà una prop ... ilmediano.com

Savona, interpellanza del M5S sulla riqualificazione di piazza BrenneroSavona, interpellanza del M5S sulla riqualificazione di piazza Brennero ... msn.com

Salerno Irno, completati i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria x.com