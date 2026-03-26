Riqualificazione stazione | IL M5S lancia la proposta e la petizione popolare

Da puntomagazine.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di riqualificazione per la stazione ferroviaria locale e ha avviato una petizione popolare. Il 11 aprile si terrà un’assemblea pubblica durante la quale saranno raccolte firme a sostegno di un progetto per realizzare una tranvia e una greenway lungo la linea ferroviaria dismessa.

Assemblea pubblica l’11 aprile: raccolta firme per una tranvia e una greenway lungo la linea dismessa. Sabato 11 aprile, ore 18:00, presso la sede di via Leonardo da Vinci 7, il Movimento 5 Stelle di Acerra presenterà una proposta per trasformare, una volta dismessa, la linea ferroviaria Acerra-Napoli in una moderna tranvia. A seguito dell’interpellanza della nostra portavoce in Parlamento, Carmela Auriemma, il Ministero dei Trasporti ha aperto a un tavolo di confronto: vogliamo presentarci con il sostegno della città attraverso una raccolta firme già attiva. I punti chiave della proposta sono: una tramvia Acerra-Napoli per studenti, lavoratori e famiglie, con il superamento dei passaggi a livello; un Polmone Verde con una greenway ciclopedonale fino a Napoli; e un museo dedicato alla storia di Acerra e Suessula. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

riqualificazione stazione il m5s lancia la proposta e la petizione popolare
© Puntomagazine.it - Riqualificazione stazione: IL M5S lancia la proposta e la petizione popolare

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli-Lecce, la petizione delle Curve: «Per un calcio giusto e popolare»

Raccolta rifiuti, la protesta: "Petizione popolare al via. Basta affidamenti diretti"Una petizione popolare per migliorare la raccolta rifiuti e, dopo 15 anni di affidamenti diretti ad Iren, mettere a gara pubblica il servizio in nome...

Aggiornamenti e notizie su Riqualificazione stazione

Temi più discussi: ACERRA. RIQUALIFICAZIONE STAZIONE: IL M5S LANCIA LA PROPOSTA E LA PETIZIONE POPOLARE; Il servizio Su Misura di Rodrigo 1975 sbarca a Napoli da Coin; AL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE CELEBRATI I 250 ANNI DI SAN LEUCIO TRA IDENTITÀ E RILANCIO INTERNAZIONALE; Dal Vomero appello contro gli imbrattatori. Scritte e disegni sui muri della Floridiana e sulle scale di via Cimarosa.

riqualificazione stazione il m5sStazione e passaggi da riqualificare, M5S lancia petizione popolare: Museo e strada verde pedonaleRIQUALIFICAZIONE STAZIONE: IL M5S LANCIA LA PROPOSTA E LA PETIZIONE POPOLARE Sabato 11 aprile, ore 18:00, presso la sede di via Leonardo da Vinci 7, il Movimento 5 Stelle di Acerra presenterà una prop ... ilmediano.com

riqualificazione stazione il m5sSavona, interpellanza del M5S sulla riqualificazione di piazza BrenneroSavona, interpellanza del M5S sulla riqualificazione di piazza Brennero ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.