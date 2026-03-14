Napoli-Lecce la petizione delle Curve | Per un calcio giusto e popolare

Prima della partita tra Napoli e Lecce, i gruppi ultras delle Curve A e B hanno distribuito un volantino che annuncia una petizione. La richiesta riguarda un calcio più giusto e popolare, e l'iniziativa si svolge davanti allo stadio Maradona. I tifosi coinvolti sperano di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sportive su questioni legate alla gestione e all’atmosfera degli incontri.

È tempo di petizioni all'esterno dello stadio Maradona. Prima di Napoli-Lecce, i gruppi ultras di Curva A e Curva B hanno distribuito un volantino che annuncia una petizione «per un calcio più pulito», che i tifosi del Napoli potranno firmare a partire da Napoli-Milan, che si giocherà il prossimo 6 aprile, giorno di Pasquetta. Conte, prove di futuro con il Napoli Per quanto si legge sul volantino, le curve chiedono: «Campionati meritocratici, no alle squadre B» «Prezzi popolari per settori popolari», con riferimento al caro biglietti «Orari e calendari rispettosi dei lavoratori», con riferimento al calendario spezzatino «Stadi a misura del tifoso» «Tutela delle trasferte e dei tifosi» «Stop a leggi liberticide contro i tifosi» «No alla multiproprietà» 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-Lecce, la petizione delle Curve: «Per un calcio giusto e popolare» Articoli correlati "Stop al riarmo", in Comune una petizione popolare da oltre 1.300 firme: le richieste delle associazioniL'iniziativa è stata lanciata dal Comitato Attac e da diverse realtà livornesi attraverso vari banchetti organizzati nei mesi scorsi nei quartieri... Raccolta rifiuti, la protesta: "Petizione popolare al via. Basta affidamenti diretti"Una petizione popolare per migliorare la raccolta rifiuti e, dopo 15 anni di affidamenti diretti ad Iren, mettere a gara pubblica il servizio in nome... Lecce-Napoli 0-1 sintesi live// REACTION tifosi del Napoli dallo stadio Via Del Mare 28/10/25 4K Una raccolta di contenuti su Napoli Lecce la petizione delle Curve... Petizione per un calcio giusto: il volantino delle CurveVolantino congiunto di Curva A e B prima di Napoli-Lecce. Gli ultras del Napoli hanno indetto una petizione in favore di un calcio giusto e popolare, distribuendo un volantino ... tuttonapoli.net Napoli-Lecce, la petizione delle Curve: «Per un calcio giusto e popolare»È tempo di petizioni all'esterno dello stadio Maradona. Prima di Napoli-Lecce, i gruppi ultras di Curva A e Curva B hanno distribuito ... msn.com