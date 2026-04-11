Festa e bilanci della Polizia Più controlli in provincia Crescono reati e arresti Il questore Mazza ai saluti

La Questura di Varese ha festeggiato il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato presso le Ville Ponti, con un evento che ha riunito rappresentanti istituzionali e operatori. Durante la cerimonia sono stati presentati i dati relativi all’attività svolta nell’ultimo periodo, con un aumento dei controlli in provincia, un incremento dei reati e anche degli arresti effettuati. Il questore ha annunciato che il suo incarico si concluderà a breve.

Tempo di festa e di bilanci per la Questura di Varese, che ha celebrato alle Ville Ponti il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Dopo aver fatto ingresso in sala con il prefetto Salvatore Pasquariello il questore Carlo Mazza nel suo discorso ha tracciato i dati dell’attività del 2025, anno in cui si evidenzia un lieve incremento dell’indice di delittuosità, con particolare riguardo ai reati predatori come furti, rapine e truffe. A Varese si è registrato un aumento di furti, rapine e truffe, come a Luino e Gallarate. Si è avuto invece un decremento di rapine e truffe nelle città di Busto Arsizio e Saronno. Sul fronte degli autori dei reati su un totale di 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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