I bisogni reali delle imprese Via al sondaggio della Cna | La Montagna è ricca di risorse

La Cna Toscana Centro ha avviato un sondaggio per capire i bisogni concreti delle imprese nella Montagna Pistoiese. La causa sono le difficoltà specifiche di questa zona, spesso trascurate nelle statistiche generali. L’indagine si concentra su problemi come accesso ai finanziamenti, mancanza di infrastrutture e manodopera qualificata. Un esempio concreto è la carenza di servizi di trasporto che rallenta le attività commerciali locali. La raccolta dati durerà fino alla fine del mese per offrire un quadro reale delle esigenze.

Un'indagine sui bisogni reali delle imprese della Montagna Pistoiese: a lanciarla è la Cna Toscana Centro, che riunisce le imprese di Prato e Pistoia. Aveva destato più di una preoccupazione l'ipotesi che i Comuni della Montagna pistoiese perdessero lo status di Comuni Montani, fortunatamente non si è concretizzata, ma i problemi restano. Emerge da una nota firmata da Lorenzo Mucci, presidente dell'area territoriale della Cna che diffonde così un appello per dare vita a un documento da sottoporre all'attenzione della Regione Toscana. "L'Area Territoriale Cna Montagna Pistoiese, che rappresenta 250 imprese su circa mille attività registrate, avvia un'indagine rivolta a tutte le aziende del territorio per individuare priorità e criticità da portare ai tavoli istituzionali.

