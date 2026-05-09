Aurora Morandini ancora con la casacca del Melendugno a lei le chiavi della difesa
Aurora Morandini vestirà ancora la maglia della Narconon Volley Melendugno nella stagione 20262027. La società ha confermato ufficialmente la presenza dell’atleta in squadra, mantenendo così uno dei pilastri della rosa. La giocatrice, che ha già avuto un ruolo importante nelle passate stagioni, continuerà a rappresentare il club anche nel prossimo campionato. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale della società.
MELENDUGNO – La Narconon Volley Melendugno ha scelto di ripartire da una delle sue certezze più luminose, confermando ufficialmente che Aurora Morandini vestirà la maglia biancorossonera anche per la stagione 20262027.Questa decisione rappresenta molto più di un semplice rinnovo contrattuale.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie correlate
Leggi anche: Rimbalzi e difesa, le chiavi del match: Avellino testa Cividale
«Nessuno ci ha mai chiesto di restituire le chiavi della Sant'Agata, io le ho ancora»Prosegue spedito il procedimento - costola di un altro - che vede imputata per peculato l’ex presidente della Pubblica Assistenza, Sartori.