Aurora Morandini ancora con la casacca del Melendugno a lei le chiavi della difesa

Aurora Morandini vestirà ancora la maglia della Narconon Volley Melendugno nella stagione 20262027. La società ha confermato ufficialmente la presenza dell’atleta in squadra, mantenendo così uno dei pilastri della rosa. La giocatrice, che ha già avuto un ruolo importante nelle passate stagioni, continuerà a rappresentare il club anche nel prossimo campionato. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale della società.

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