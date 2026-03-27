L’ex presidente della Pubblica Assistenza Sant’Agata è sotto processo per peculato. La donna ha affermato di non essere mai stata richiesta di restituire le chiavi della sede, che ancora conserva. Il procedimento giudiziario prosegue come parte di un procedimento più ampio nel quale è coinvolta anche un’altra imputata.

Prosegue spedito il procedimento - costola di un altro - che vede imputata per peculato l’ex presidente della Pubblica Assistenza, Sartori. Secondo l'accusa si sarebbe appropriata di quattro pc. In aula parlano altri sei testimoni: «Le chiavi le avevano un po' tutti, quando avevamo bisogno i computer, li usavamo» Prosegue spedito il procedimento - costola di un altro - che vede imputata per peculato l’ex presidente della Pubblica Assistenza, Sartori. Secondo l'accusa si sarebbe appropriata di quattro pc. In aula parlano altri sei testimoni: «Le chiavi le avevano un po' tutti, quando avevamo bisogno i computer, li usavamo» 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - «Nessuno ci ha mai chiesto di restituire le chiavi della Sant'Agata, io le ho ancora»

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