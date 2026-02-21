Rimbalzi e difesa le chiavi del match | Avellino testa Cividale
Avellino affronta Cividale a causa delle recenti difficoltà difensive e dei problemi nel controllo dei rimbalzi. La squadra bianco-verde cerca di ritrovare sicurezza in attacco, puntando sulla solidità sotto canestro. La partita rappresenta un momento chiave per migliorare la compattezza difensiva e limitare le seconde possibilità avversarie. Gli allenatori osservano attentamente le strategie per correggere gli errori. La sfida inizia alle 18 al PalaDelMauro.
Tempo di lettura: 2 minuti Ultima chiamata prima dello stop. L’ Unicusano Avellino Basket chiude il mese di febbraio ospitando al PalaDelMauro la UEB Cividale (palla a due alle 18.00), in una sfida che promette equilibrio e tensione agonistica. Per i biancoverdi è l’ultimo sforzo di un periodo intenso, con il recupero contro Rieti fissato per il 14 marzo a completare il quadro. Servono due punti per dare continuità e presentarsi alla pausa con maggiore serenità. Il gruppo di coach Gennaro Di Carlo non arriva nelle condizioni ideali: tra influenze e acciacchi la settimana è stata complicata, ma la vittoria di Rimini ha ridato slancio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Certezze Effe, ripartire da difesa e rimbalziCertezze Effe propone di concentrarsi sulla difesa e sui rimbalzi, elementi chiave per migliorare le prestazioni.
Croswell: "Rimbalzi e difesa" per Treviso Basket, fiducia in FaggianArriva in Nutribullet Treviso un nuovo giocatore che punta a rafforzare i rimbalzi e la difesa della squadra.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Valtur Brindisi non si distrae, batte Roseto e si conferma tra le grandi; Bechi carica la Juvi: con Panni al rientro e il PalaRadi che spinge, contro Cento la riscossa; Dinamo Lab - Reggio Calabria, la Preview; Prova di maturità: la Gesteco si sbarazza di Cremona e si coccola il gioiellino Marangon.
Etf, rimbalzo per blockchain e difesaGli Etf mostrano un parziale recupero nei settori blockchain e difesa, mentre l'azionario brasiliano e il settore bancario europeo subiscono perdite. Piazza Affari tenta di risollevarsi ... milanofinanza.it
Virtus: difesa, energia e fiducia. Le armi contro l’emergenza playAlle 20,45, all’Inalpi Arena, la Virtus incrocia la strada di Tortona. Non c’è più l’ex Kyle Weems, ma resta un gruppo che sa come stare in campo e pure come sorprendere le formazioni che, sulla carta ... ilrestodelcarlino.it
In vista della trasferta di Verona, Bechi chiede alla Juvi di azzerare tutto e alzare l’intensità contro una squadra costruita per vincere. Rimbalzi, gestione della pressione e difesa le chiavi, con un solo obiettivo, avvicinarsi alla quota salvezza Leggi tutto - facebook.com facebook