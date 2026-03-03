In Italia, si preoccupano gli automobilisti e le famiglie con bollette più alte a causa dell'attacco all'Iran. Gli esperti stimano un aumento della spesa annua tra 207 e quasi 600 euro, influenzando i costi di benzina e utenze di luce e gas. La situazione ha generato timori tra i cittadini, preoccupati per le possibili ripercussioni economiche.

La guerra all’Iran e l’escalation in Medioriente, oltre a ridisegnare scenari di alleanze e potere a livello globale e a provocare vittime anche tra i civili, avrà conseguenze anche sulle tasche delle famiglie italiane a causa dei rincari dei prezzi del gas e del petrolio. Si rischiano aumenti significativi sulle bollette e per i rifornimenti di benzina, con scenari che ovviamente variano e che al momento non son prevedibili. Assium (l’Associazione in Italia che rappresenta tutti gli Utility Manager operanti nel settore dell’energia, gas e telecomunicazioni) stima tra i 207 e quasi 600 euro la spesa annua in più che potrebbe derivare dal rialzo del prezzo del gas. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Attacco all'Iran, in Italia spaventano benzina e bollette luce-gas: rischio aumenti fino a quasi 600 euro

