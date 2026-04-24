Irpef | 11 milioni di italiani esentati pesa il ceto medio
Nel 2025, oltre 11 milioni di cittadini italiani non dovranno versare l'Irpef, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. La cifra include principalmente lavoratori con redditi bassi o minimi. La situazione riguarda una fetta significativa di contribuenti, mentre il peso fiscale sul ceto medio resta elevato. I dati sono stati diffusi dagli enti fiscali e rappresentano una cifra importante nel panorama fiscale del paese.
? Cosa sapere Oltre 11 milioni di contribuenti italiani risultano esentati dal pagamento dell'imposta Irpef nel 2025.. Il carico fiscale si sposta sul ceto medio con il 32,1% del gettito totale.. Oltre 11,3 milioni di contribuenti italiani non versano l’imposta sul reddito delle persone fisiche secondo i dati relativi alle dichiarazioni del 2025, evidenziando un carico fiscale che grava in modo sproporzionato sulle fasce medie della popolazione. L’analisi dei flussi tributari rivela un quadro complesso in cui il gettito derivante dall’Irpef ha toccato quota 197,4 miliardi di euro, segnando un incremento del 3,9% rispetto all’esercizio precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu
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