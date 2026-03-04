Benzina e diesel aumenti prezzi | fino a 2,50 euro al litro in autostrada L' effetto guerra in Iran

I prezzi della benzina e del diesel in Italia sono aumentati, raggiungendo fino a 2,50 euro al litro in autostrada. Le tensioni in Iran e nel Medio Oriente sono alla base di questi rincari, che si riscontrano su tutta la rete stradale. I consumatori notano da subito le variazioni sui distributori di carburante.

Gli effetti delle tensioni in Iran e in Medio Oriente si riflettono immediatamente sui prezzi dei carburanti in Italia, con rincari diffusi sulla rete. E mentre benzina e gasolio salgono, l’aumento finisce anche sotto la lente dell’Antitrust: Assoutenti ha annunciato un esposto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per verificare le anomalie registrate nei listini. I rincari di benzina e gasolio Secondo il monitoraggio di Staffetta Quotidiana, tutte le compagnie petrolifere avrebbero ritoccato i prezzi al pubblico con incrementi fino a 10 centesimi di euro. Un’escalation che pesa subito sui rifornimenti e rischia di trasferirsi sull’intera catena dei prezzi, considerando che circa l’80% delle merci in Italia viaggia su gomma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Prezzi carburanti in autostrada superano i 2 euro al litro: analisi degli aumenti per benzina e gasolioSi impennano i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, mentre proseguono i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

Benzina e diesel alle stelle: sfiorati i due euro al litro. «Rischio di altri aumenti»I venti di guerra soffiano forte sul “caro carburanti” e non solo, il rischio è che anche il gasolio per il riscaldamento e i beni di prima necessità...

