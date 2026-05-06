Nella serata televisiva di ieri, si sono sfidati due programmi molto diversi tra loro: una fiction poliziesca e un reality show. La loro competizione si è giocata sui numeri di ascolto, rilevati attraverso i sistemi di monitoraggio degli spettatori domestici. Questi strumenti, chiamati people-meter, registrano con precisione quanti individui assistono ai programmi in ogni singola abitazione. Alla fine, sono stati resi noti i dati di ascolto che hanno decretato il vincitore della serata.

? Cosa scoprirai Chi ha vinto la sfida tra Montalbano e il Grande Fratello?. Come fanno i people-meter a contare ogni singolo spettatore in casa?. Quali programmi hanno perso terreno nella serata di ieri?. Perché i dati definitivi saranno disponibili solo dopo le dieci?.? In Breve Rilevazioni ufficiali Auditel previste per mercoledì 6 maggio dopo le ore 10:00.. Rai 2 trasmette Belve mentre Rai 3 propone Farwest in prima serata.. Rete 4 mette in onda È sempre Cartabianca per la serata televisiva.. People-meter tracciano l'ascolto minuto per minuto nelle famiglie campione.. I dati Auditel relativi alla serata di martedì 5 maggio 2026 rivelano i nuovi equilibri tra i principali canali televisivi, mentre le rilevazioni ufficiali complete sono destinate a emergere dopo le ore 10:00 di oggi mercoledì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auditel, la sfida della serata: Montalbano e il Grande Fratello Vip

Notizie correlate

Ascolti tv ieri sera 28 aprile 2026, il Grande Fratello Vip contro la replica de Il Commissario Montalbano - I dati Auditel della prima serataGli ascolti tv di ieri sera, martedì 28 aprile 2026, vedono lo scontro tra il Grande Fratello Vip su Canale 5 e la replica de Il Commissario...

Leggi anche: Ascolti tv 7 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Ascolti tv 28 aprile 2026: Il Commissario Montalbano (17.4%), Grande Fratello Vip (15.5%), Belve (10.2%), A...; Ascolti tv ieri martedì 28 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e Belve; Ascolti TV 28 aprile: vince Il Commissario Montalbano (17.4%), Belve (10.2%) e Grande Fratello Vip (15.5%); Grande Fratello 2026: la finale slitta!.

Grande Fratello VIP: cosa è successo nella quattordicesima puntataNella puntata del 5 maggio di Grande Fratello VIP: l'elezione del secondo finalista, scontri accesi in Casa tra tutti i VIP, esibizioni inedite, sorprese emozionanti e nuove Nomination ... grandefratello.mediaset.it

Ascolti tv ieri martedì 28 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip e BelveAscolti tv martedì 28 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata col Commissario Montalbano contro Grande Fratello Vip, DiMartedì, Belve, FarWest e Le Iene ... virgilio.it

Alessandra Mussolini è la seconda finalista ufficiale del Grande Fratello Vip! E ad annunciare il suo nome è stata la sua arci-nemica storica Antonella Elia Momento EPICO Siete d’accordo con questo verdetto - facebook.com facebook