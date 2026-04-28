Nella serata di lunedì 27 aprile, sono stati diffusi i dati Auditel che confrontano l’audience di Rai 1 e Canale 5. I risultati ufficiali sui programmi “La buona stella” e “I Cesaroni” saranno disponibili solo il giorno successivo, martedì 28 aprile. Fino a quel momento, si conoscono solo le stime preliminari delle visualizzazioni registrate da entrambi i canali.

? Cosa sapere I dati Auditel della serata di lunedì 27 aprile confrontano Rai 1 e Canale 5.. I risultati definitivi sui programmi La buona stella e I Cesaroni arriveranno martedì 28 aprile.. I dati relativi alla serata di lunedì 27 aprile 2026 indicano un palinsesto televisivo variegato tra Rai 1, Canale 5 e Rai 2, con i dettagli ufficiali sugli ascolti in arrivo dopo le ore 10:00 di oggi. Il monitoraggio degli spettatori, effettuato attraverso i sistemi automatici dei people-meter collegati alle apparecchiature domestiche, ha registrato ogni movimento delle famiglie campione e degli ospiti presenti durante la serata. Mentre i numeri definitivi attendono la diffusione ufficiale, emerge già il quadro dei programmi che hanno occupato le frequenze nazionali ieri sera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida tra Rai e Canale 5: ecco chi ha vinto la serata di lunedì

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