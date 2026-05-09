Un secolo fa, Audi ha iniziato a sviluppare motori a sei cilindri, che sono diventati un elemento chiave della sua gamma. Nel 2026, l’azienda celebra i 100 anni di questa tecnologia, simbolo di una lunga tradizione tecnica. I motori a sei cilindri sono stati impiegati in diversi modelli, combinando prestazioni elevate, efficienza e piacere di guida. La storia di questa configurazione motrice si intreccia con l’evoluzione del marchio nel tempo.

Il motore a sei cilindri rappresenta da oltre un secolo uno dei pilastri tecnici e identitari di Audi, capace di coniugare piacere di guida, efficienza e prestazioni. Oggi la Casa dei Quattro Anelli celebra questa lunga tradizione con una gamma V6 rinnovata, che guarda al futuro senza dimenticare il proprio passato. Dai primi sei cilindri degli anni Venti alle sofisticate unità biturbo plug-in attuali, la storia di Audi è anche la storia di un motore che ha saputo evolversi, restando sempre al passo con le esigenze di mercato e le sfide tecnologiche. Evoluzione tecnica: dal compressore alle due turbine. Il sei cilindri Audi ha attraversato un secolo di innovazioni, adattandosi a ogni epoca e a ogni esigenza.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Audi V6 2026: 100 anni di sei cilindri tra storia e innovazione

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