Aubameyang escluso dal Marsiglia per scherzo con estintore al coordinatore Bob Tahri
Pierre-Emerick Aubameyang non ha partecipato alla partita contro il Le Havre, dopo essere stato escluso dal Marsiglia. La decisione è stata presa a seguito di uno scherzo con un estintore rivolto al coordinatore della squadra, Bob Tahri. La società non ha specificato ulteriori dettagli, ma l’assenza del giocatore è stata comunicata ufficialmente prima dell’incontro.
"> Pierre-Emerick Aubameyang escluso dalla partita contro il Le Havre. Pierre-Emerick Aubameyang è stato escluso dalla rosa dell’Olympique Marseille in vista della sfida contro il Le Havre, programmata per domenica. La decisione è stata presa dopo un episodio controverso che ha coinvolto l’attaccante e il coordinatore sportivo del club, Bob Tahri. Secondo quanto riportato da “L’Equipe”, Aubameyang si sarebbe reso protagonista di uno scherzo poco appropriato, utilizzando un estintore in modo improprio nei confronti di Tahri. Le motivazioni dietro l’esclusione. La situazione è stata presa molto sul serio dalla dirigenza del club, che ha deciso di punire il giocatore per il suo comportamento.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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