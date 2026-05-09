Aubameyang escluso dal Marsiglia per scherzo con estintore al coordinatore Bob Tahri

Pierre-Emerick Aubameyang non ha partecipato alla partita contro il Le Havre, dopo essere stato escluso dal Marsiglia. La decisione è stata presa a seguito di uno scherzo con un estintore rivolto al coordinatore della squadra, Bob Tahri. La società non ha specificato ulteriori dettagli, ma l’assenza del giocatore è stata comunicata ufficialmente prima dell’incontro.

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