Attori e ’viandanti’ | sul palco oltre la malattia
Oggi la piccola chiesetta immersa nel verde torna a essere teatro di un evento speciale. Dopo molti anni di silenzio, il luogo si prepara ad accogliere di nuovo attori e visitatori, offrendo uno spazio dove si alterneranno rappresentazioni e incontri. La riapertura segna il ritorno di attività culturali e spirituali in un ambiente che, nel tempo, era stato messo da parte. L’evento si svolge senza l’intervento di figure pubbliche o enti, concentrando l’attenzione sui partecipanti e sulle attività previste.
Si animerà nuovamente, oggi, dopo tanti anni di oblio, la chiesetta nascosta all’interno del Monastero della Visitazione, il grande spazio in via Mazzini 71 una volta luogo di silenzi abitato dalle suore di clausura, adesso al centro di un importante progetto di riqualificazione e di restituzione alla città, voluto dalla Fondazione Sant’Orsola. Qui (ore 16) andrà in scena ‘ Immagini dal deserto ’, uno spettacolo a cura della Compagnia della riserva, regia di Valerio Grutt, che vedrà sul palco, insieme a un gruppo di attori professionisti, dodici pazienti affetti da Alzheimer. Per informazioni e prenotazioni www.fondazionesantorsola.it info@fondazionesantorsola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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