Attori e ’viandanti’ | sul palco oltre la malattia

Oggi la piccola chiesetta immersa nel verde torna a essere teatro di un evento speciale. Dopo molti anni di silenzio, il luogo si prepara ad accogliere di nuovo attori e visitatori, offrendo uno spazio dove si alterneranno rappresentazioni e incontri. La riapertura segna il ritorno di attività culturali e spirituali in un ambiente che, nel tempo, era stato messo da parte. L’evento si svolge senza l’intervento di figure pubbliche o enti, concentrando l’attenzione sui partecipanti e sulle attività previste.

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