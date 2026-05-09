Attacchi israeliani a sud di Beirut e nel Libano meridionale

Sabato, nel Libano meridionale e a sud di Beirut, si sono verificati diversi attacchi aerei e con droni israeliani. Quattro persone sono state uccise durante gli attacchi aerei nel Libano meridionale, mentre a sud di Beirut sono state colpite tre operazioni di droni, che hanno causato la morte di quattro individui. Le operazioni hanno coinvolto anche civili, tra cui un uomo e una ragazza di dodici anni.

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