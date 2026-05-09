ATP Roma 2026 vittoria all’esordio per Zverev Fuori Djokovic e De Minaur

Nel secondo giorno del torneo ATP di Roma, il programma si concentra sui match del secondo turno nella parte alta del tabellone. Tra i risultati, si segnala la vittoria di Zverev all’esordio, mentre Djokovic e De Minaur sono stati eliminati. Il venerdì al Foro Italico ha visto anche altri incontri, con diversi tennisti che si sono qualificati per le prossime fasi della competizione.

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