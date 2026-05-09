ATP Roma 2026 vittoria all’esordio per Zverev Fuori Djokovic e De Minaur

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo giorno del torneo ATP di Roma, il programma si concentra sui match del secondo turno nella parte alta del tabellone. Tra i risultati, si segnala la vittoria di Zverev all’esordio, mentre Djokovic e De Minaur sono stati eliminati. Il venerdì al Foro Italico ha visto anche altri incontri, con diversi tennisti che si sono qualificati per le prossime fasi della competizione.

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Il fitto programma di incontri del venerdì del Foro Italico propone i match del secondo turno della parte alta del torneo ATP di Roma. Esordio vincente per Alexander Zverev, secondo favorito del tabellone, mentre le grandi sorprese di giornata sono le eliminazioni di Novak Djokovic e Alex de Minaur, quest’ultimo piegato dal redivivo Arnaldi. Il qualificato croato Dino Prizmic, numero 79 del ranking ATP, firma il colpaccio di giornata ed elimina il serbo Novak Djokovic, numero tre del tabellone, 2-6 6-2 6-4 in due ore e diciassette minuti. Alexander Zverev, testa di serie numero 2, si aggiudica il derby con il connazionale Daniel Altmaier 7-5 6-3 in un’ora e quarantacinque minuti.🔗 Leggi su Oasport.it

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