atp acapulco 2026 esordio agevole per zverev fuori casper ruud

Alexander Zverev conquista il primo turno ad Acapulco grazie a una vittoria facile, mentre Casper Ruud viene eliminato in modo inatteso. La partita di Zverev si svolge senza problemi, confermando il suo ruolo di favorito. La sconfitta di Ruud sorprende molti appassionati, visto il suo alto piazzamento nel tabellone. La competizione continua a riservare sorprese e tensione, con altri giocatori pronti a scendere in campo.

Il torneo ATP di Acapulco torna in campo per la seconda giornata di gare. Esordio sul velluto per il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero uno, che supera agevolmente il primo turno, mentre esce, a sorpresa, il norvegese Casper Ruud, terzo favorito del tabellone. Alexander Zverev debutta sul velluto. Il tedesco, testa di serie numero uno, liquida il francese Corentin Moutet, numero 35 ATP, 6-2 6-4 in un’ora e trentuno minuti. Il cinese Yibing Wu firma la grande sorpresa di giornata. Il giocatore proveniente dalla qualificazioni elimina il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero tre, 7-6(2) 7-6(1) in due ore e sei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

