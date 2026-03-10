ATP Indian Wells 2026 | Alcaraz e Djokovic lasciano un set per strada fuori de Minaur e Bublik

Alcaraz e Djokovic hanno entrambi perso un set durante le partite del giorno al Masters 1000 di Indian Wells 2026. Fuori dal torneo sono rimasti de Minaur e Bublik, che hanno concluso la loro partecipazione. La giornata è stata caratterizzata da incontri intensi e risultati sorprendenti, con alcuni dei principali favoriti che hanno lasciato il passo agli avversari.

Conclusa una ricca, anzi ricchissima, giornata in campo maschile al Masters 1000 di Indian Wells. Nel primo appuntamento di questo tipo della stagione 2026, infatti, sono parecchie le sfide lottate che animano i campi della California, e in questo senso si va avanti dalla mattina fino alla notte che, se non è fonda, ci va molto vicino. Ma andiamo con ordine nei meandri di quanto accaduto. Innanzitutto Carlos Alcaraz: il numero 1 del mondo rischia grosso contro Arthur Rinderknech, che gli porta via il primo set per 6-8 al tie-break. Poi arriva, comunque, il 6-7(8) 6-3 6-2 che lo porta agli ottavi. Sfiderà Casper Ruud: per il norvegese parimenti un recupero contro il monegasco Valentin Vacherot (3-6 6-3 6-4).