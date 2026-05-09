ATP Roma 2026 Lorenzo Musetti piega Giovanni Mpetshi Perricard ed approda ai sedicesimi!
Lorenzo Musetti ha ottenuto una vittoria all’esordio nel torneo ATP Masters 1000 di Roma, superando il francese Giovanni Mpetshi Perricard con i punteggi di 6-4 6-4 in circa un’ora e mezza di gioco. Il giocatore italiano, che occupa la posizione numero 8 nel seeding, ora si prepara ad affrontare al terzo turno l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 25.
Esordio vincente per Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, nell’ ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro piega il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, battuto con lo score di 6-4 6-4 in un’ora e mezza di gioco ed al terzo turno sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 25. Nel primo set i servizi sono dominanti per i primi quattro game, poi nel quinto il transalpino si fa trascinare ai vantaggi e finisce per cedere la battuta. Musetti concede due palle per l’immediato controbreak, ma le cancella ed ai vantaggi riesce a confermare lo strappo. Scampato il pericolo, l’azzurro torna ad essere ingiocabile al servizio, vincendo otto dei nove punti giocati nei due turni successivi, chiudendo i conti alla prima occasione sul 6-4 dopo tre quarti d’ora di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it
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