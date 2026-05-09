Lorenzo Musetti ha ottenuto una vittoria all’esordio nel torneo ATP Masters 1000 di Roma, superando il francese Giovanni Mpetshi Perricard con i punteggi di 6-4 6-4 in circa un’ora e mezza di gioco. Il giocatore italiano, che occupa la posizione numero 8 nel seeding, ora si prepara ad affrontare al terzo turno l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 25.

Esordio vincente per Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, nell’ ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro piega il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, battuto con lo score di 6-4 6-4 in un’ora e mezza di gioco ed al terzo turno sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 25. Nel primo set i servizi sono dominanti per i primi quattro game, poi nel quinto il transalpino si fa trascinare ai vantaggi e finisce per cedere la battuta. Musetti concede due palle per l’immediato controbreak, ma le cancella ed ai vantaggi riesce a confermare lo strappo. Scampato il pericolo, l’azzurro torna ad essere ingiocabile al servizio, vincendo otto dei nove punti giocati nei due turni successivi, chiudendo i conti alla prima occasione sul 6-4 dopo tre quarti d’ora di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Roma 2026, Lorenzo Musetti piega Giovanni Mpetshi Perricard ed approda ai sedicesimi!

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