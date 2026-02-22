Atletica oggi in tv World Indoor Tour Torun 2026 | orari programma streaming italiani in gara

Il World Indoor Tour di atletica si svolge oggi a Torun, a causa della chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. La tappa, di livello Gold, prevede numerose gare con atleti italiani in pista. Gli appassionati possono seguire le competizioni in diretta streaming o in televisione, mentre gli atleti si preparano a dare il massimo nelle diverse discipline indoor. La manifestazione si conclude con alcune sfide di alto livello e attese.

Nella giornata in cui si chiudono ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, a Torun si disputa l’ultima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il prestigioso meeting polacco denominato Copernicus Cup rappresenta in questo caso anche e soprattutto una prova generale in vista dei Campionati Mondiali al coperto che si terranno tra un mese nello stesso impianto. Tanti big azzurri sono iscritti alle gare di oggi pomeriggio e proveranno a ben figurare quando manca un mese al grande appuntamento della rassegna iridata in sala. L’Italia potrà contare a Torun in questa domenica 22 febbraio su Larissa Iapichino nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, Zaynab Dosso nei 60 metri, Lorenzo Simonelli e Giada Carmassi nei 60hs, Marta Zenoni e Pietro Arese nei 1500, Eloisa Coiro negli 800 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

