LIVE Atletica World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA | Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurre
Martina Battocletti e Lorenzo Fabbri partecipano al meeting di Lievin, evento valido per il World Indoor Tour 2026, che si svolge questa mattina in Francia. La gara si tiene nel palazzetto di Lievin, dove gli atleti si sfidano su pista coperta, cercando di migliorare i propri record personali. La competizione attira l’attenzione degli appassionati italiani, che seguono con entusiasmo le prestazioni dei loro rappresentanti. La diretta streaming permette di seguire ogni momento delle prove, mentre gli atleti si preparano per le prossime sfide internazionali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Lievin, evento gold del World Indoor Tour 2026. Nuovo appuntamento con il massimo circuito indoor di atletica leggera questa sera sarà protagonista a Lievin (Francia) Saranno sette gli atleti italiani ai nastri di partenza del penultimo evento gold di questa stagione. La copertina è tutta per Nadia Battocletti che si testerà sui 3000 metri, distanza dove si misurerà anche nei Mondiali in programma tra un mese a Torun. L’azzurra torna in pista dopo aver esordito a Madrid settimana scorsa, eguagliando il primato italiano dei 1500 metri indoor. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: Battocletti alla partenza!Questa sera a Madrid si accendono i riflettori sull’atletica.
Leggi anche: LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: due secondi posti per Battocletti e Simonelli!Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: World Indoor Tour a Belgrado, LIVE su Sky dalle 17; Atletica, World Indoor Tour Belgrado 2026: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara; Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario, programma, streaming; Tricolori Allievi: Ancona 'inaugura' Rieti 2026.
LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Lievin, evento gold ... oasport.it
Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario, programma, streamingFari puntati sul prestigioso Meeting di Lievin, in programma stasera e valevole come penultimo appuntamento stagionale di livello Gold del World Indoor ... oasport.it
INDOOR TAMBOURINE WORLD CHAMPIONSHIP Rome 2026 10 DAYS TO GO The countdown has begun. Rome, Italy The best national teams in the world Passion. Skill. Excitement. CAMPIONATO MONDIALE INDOOR DI TAMBURELLO Roma 20 facebook
Colle della Lombarda from Pratolungo (Italy) - Indoor Cycling Training Bike the World x.com