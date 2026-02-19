LIVE Atletica World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA | Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurre

Martina Battocletti e Lorenzo Fabbri partecipano al meeting di Lievin, evento valido per il World Indoor Tour 2026, che si svolge questa mattina in Francia. La gara si tiene nel palazzetto di Lievin, dove gli atleti si sfidano su pista coperta, cercando di migliorare i propri record personali. La competizione attira l’attenzione degli appassionati italiani, che seguono con entusiasmo le prestazioni dei loro rappresentanti. La diretta streaming permette di seguire ogni momento delle prove, mentre gli atleti si preparano per le prossime sfide internazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Lievin, evento gold del World Indoor Tour 2026. Nuovo appuntamento con il massimo circuito indoor di atletica leggera questa sera sarà protagonista a Lievin (Francia) Saranno sette gli atleti italiani ai nastri di partenza del penultimo evento gold di questa stagione. La copertina è tutta per Nadia Battocletti che si testerà sui 3000 metri, distanza dove si misurerà anche nei Mondiali in programma tra un mese a Torun. L’azzurra torna in pista dopo aver esordito a Madrid settimana scorsa, eguagliando il primato italiano dei 1500 metri indoor. 🔗 Leggi su Oasport.it

