Athletic Bilbao-Valencia domenica 10 maggio 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe a San Mamès
Domenica pomeriggio alle 16:15 si giocherà la partita tra Athletic Bilbao e Valencia, valida per la 35ª giornata di Liga. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e tra le due squadre ci sono appena cinque punti di distanza in classifica. La partita si svolgerà allo stadio di Bilbao, e le quote puntano su una possibile marcatura di entrambe le squadre durante l’incontro.
Nel pomeriggio di domenica il Valencia farà visita all’Athletic Bilbao per una delle sfide in programma nella giornata numero 35 di Liga: è una sfida interessante, che mette di fronte due squadre che sono separate da soli 5 punti in classifica. I Leones sono teoricamente ancora in corsa per giocare in Europa, la loro stagione è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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