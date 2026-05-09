Athletic Bilbao-Valencia domenica 10 maggio 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe a San Mamès

Domenica pomeriggio alle 16:15 si giocherà la partita tra Athletic Bilbao e Valencia, valida per la 35ª giornata di Liga. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e tra le due squadre ci sono appena cinque punti di distanza in classifica. La partita si svolgerà allo stadio di Bilbao, e le quote puntano su una possibile marcatura di entrambe le squadre durante l’incontro.

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