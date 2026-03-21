La stagione dell’Athletic Bilbao è stata davvero deludente ed è molto difficile che gli ultimi 2 mesi cambino un giudizio che sembra essere definitivo: i Leones sono lontani dai posti che valgono l’Europa, hanno deluso moltissimo nel maxi-girone di Champions League e in Copa hanno perso le due semifinali contro gli eterni rivali della Real. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Athletic Bilbao-Real Betis (domenica 22 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Leones imbattuti a San Mamès?

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Ismael Urzaiz è una colonna portante della storia moderna dell'Athletic Bilbao, un centravanti che ha incarnato alla perfezione lo spirito e la filosofia del club basco per oltre un decennio. Arrivato a San Mamés nel 1996, dopo una serie di esperienze tra Real facebook