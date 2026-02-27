Rayo Vallecano-Athletic Bilbao sabato 28 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I Matagigantes ospitano i leoni baschi

Il match tra Rayo Vallecano e Athletic Bilbao si svolgerà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 14:00. Il Rayo Vallecano, recentemente impegnato nella lotta per la salvezza, ha ottenuto due risultati positivi nelle ultime due partite. I Matagigantes ospitano i Leoni Baschi in un incontro che vedrà entrambe le formazioni scendere in campo con obiettivi diversi.

Il Rayo Vallecano si è dovuto improvvisamente calare in una realtà che sembrava aver dimenticato: la lotta per la salvezza è tornata a riguardare i madrileni, che però nelle ultime due partite hanno centrato due risultati ottimi. I Matagigantes sono infatti riusciti sia a travolgere l’Atletico Madrid che a conquistare un preziosissimo punto in Andalusia,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

