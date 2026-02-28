Valencia-Osasuna domenica 01 marzo 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Pipistrelli a caccia di punti salvezza

Domenica alle 16:15 si giocherà Valencia-Osasuna, una partita valida per la Liga. Il Valencia, in lotta per evitare la retrocessione, affronta una squadra che si trova più vicino alla zona europea e ha obiettivi diversi. Le formazioni ufficiali e le quote sono state già annunciate, mentre i pronostici indicano un match aperto a diverse possibilità.

Il sabato pomeriggio di Liga regalerà una sfida molto interessante tra Valencia e Osasuna: squadre che lottano per obiettivi diversi e, a dispetto di quanto si potrebbe pensare dai nomi, quella che deve salvarsi è la compagine locale, mentre gli ospiti non sono lontanissimi dalla zona Europa. La situazione dei Pipistrelli resta delicata: la buona. Il Valencia ha perso Foulquier per infortunio e ha deciso di sostituirlo Ecco il terzino destro 32enne Renzo Saravia, argentino svincolato che ha firmato fino a giugno e che giocava nell'Atletico Mineiro Una soluzione d'emergenza per una squadra in emergenz