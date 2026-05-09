Ater provincia di Roma rischio default | due anni fa il commissario aveva già lanciato l’allarme

A due anni di distanza da un primo allarme, l’ente della provincia di Roma si trova ancora sotto osservazione a causa di criticità nella gestione amministrativa. A luglio 2024, un elenco di contestazioni è stato trasmesso al collegio dei revisori dei conti e all’Organismo di Vigilanza, ma non sono stati presi provvedimenti. L’ente rischia il default, mentre le questioni sollevate nel rapporto rimangono senza risposte.

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