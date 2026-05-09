Ater provincia di Roma rischio default | due anni fa il commissario aveva già lanciato l’allarme
A due anni di distanza da un primo allarme, l’ente della provincia di Roma si trova ancora sotto osservazione a causa di criticità nella gestione amministrativa. A luglio 2024, un elenco di contestazioni è stato trasmesso al collegio dei revisori dei conti e all’Organismo di Vigilanza, ma non sono stati presi provvedimenti. L’ente rischia il default, mentre le questioni sollevate nel rapporto rimangono senza risposte.
Nel luglio 2024 un elenco di contestazioni sulla gestione amministrativa dell’ente inviato al collegio dei revisori dei conti e all’Odv rimasto lettera morta. Il direttore generale Pisani: “Ricostruzione parziale dei fatti”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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