Ater Provincia di Roma l’allarme di Parente | Rischia la liquidazione

Un rappresentante di Ater Provincia di Roma ha dichiarato che l’ente potrebbe essere costretto alla liquidazione nei prossimi mesi, a causa dell’impossibilità di pagare gli stipendi dei lavoratori. La comunicazione è stata resa nota a Fiumicino il 28 marzo 2026. Attualmente, non ci sono informazioni ufficiali su eventuali interventi o soluzioni per evitare questa evenienza.

Fiumicino, 28 marzo 2026 – “ Ater Provincia di Roma sta rischiando di entrare in liquidazione non riuscendo più, nei prossimi mesi, a coprire gli stipendi dei suoi dipendenti. – è il grido di allarme che lancia Domenico Parente, Vice Presidente IPA (Fco), International Police Association, nonchè incaricato Ater del Comune di Fiumicino. “Ad oggi l’ente provinciale può contare su cento persone che quotidianamente sono impiegate per il funzionamento dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, guidati sapientemente da organi istituzionali altamente competenti e rappresentati dal Direttore Generale, Avv. Remo Pisani, dal Commissario Straordinario, Dott. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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