L’Ater provincia di Roma rischia il default | L’Ente è in grado di garantire solo altri due stipendi

Il commissario: "Abbiamo trasmesso alla Regione il piano di risanamento. Se è percorribile l’azienda si salva altrimenti l’Ater non alcuna possibilità di sopravvivenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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