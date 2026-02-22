LIVE Alle 15 Atalanta-Napoli | Palladino si affida a Krstovic Conte ritrova Juan Jesus
Krstovic scende in campo per l'Atalanta a causa di una recente assenza forzata, mentre Juan Jesus torna tra le scelte di Conte per il Napoli. La partita alle 15 vede le due squadre affrontarsi con obiettivi diversi: i bergamaschi vogliono mantenere l’imbattibilità, i partenopei cercano punti importanti in classifica. La sfida si annuncia intensa e ricca di tensione, con i giocatori pronti a dare il massimo sul campo.
ATALANTA (3-4-2-1)— Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bellanova; Zalewski, K. Sulemana; Krstovic. Allenatore: Palladino.NAPOLI (3-4-2-1)— Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan Jesus, Beukema; Mazzocchi, Elmas, Lobotka, Gutierrez; Vergara, Alisson; Hojlund. Allenatore: Conte. (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All.Palladino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All.Conte La gara verrà diretta da Daniele Chiffi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: LIVE Alle 15 Atalanta-Genoa: Palladino punta su Krstovic, De Rossi sceglie Ekhator-Ekuban
Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali: Palladino punta su Krstovic, Conte con Alisson dal 1'Palladino inserisce Krstovic nell'undici titolare, determinato a rafforzare l'attacco.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE! Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: Guirassy e Beier condannano la Dea, a Bergamo servirà un'impresa; Dortmund-Atalanta LIVE; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Il Dortmund è troppo per l'Atalanta: la Dea perde 2-0, Champions appesa a un filo.
Atalanta-Napoli diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVEAlla New Balance Arena la sfida tra i nerazzurri di Palladino e gli azzurri di Conte, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
LIVE - Atalanta-Napoli alle 15:00, segui la gara in diretta su AreaNapoli.itSerie A, Atalanta-Napoli: 26° giornata. Diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali, risultato e marcatori aggiornati in tempo reale. areanapoli.it
Serie A @Atalanta_BC v @en_sscnapoli @bbcalba & @BBCiPlayer Ball-coise beò bho Serie A le Atalanta a’ cur fàilte air Napoli. Live Serie A action as Atalanta host Napoli #SerieA #HomeOfCalcio #Atalanta #Napoli #Gàidhlig x.com
COME FINIRÀ ATALANTA-NAPOLI: IL VOSTRO RISULTATO ESATTO E MARCATORI - facebook.com facebook