Atalanta Palladino punta al futuro | ‘Voglio restare

Il tecnico dell'Atalanta ha dichiarato di voler rimanere alla guida della squadra in vista della prossima stagione. Sul fronte della dirigenza, si discute sulla possibile sostituzione di Tony D'Amico come responsabile dell’area sportiva. Nei giorni scorsi si è parlato anche dell’arrivo di un nuovo direttore generale, Giuntoli, che potrebbe influenzare le scelte future del club e la strategia tecnica di Palladino.

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? Punti chiave Chi sostituirà Tony D'Amico alla direzione sportiva dell'Atalanta?. Come influirà l'arrivo di Giuntoli sul progetto di Palladino?. Perché la società non ha ancora dato riscontri al tecnico?. Quali rischi corre il ciclo dei giovani con il cambio management?.? In Breve Palladino ha guidato l'Atalanta per 36 partite ottenendo 17 successi e 7 pareggi.. La squadra è risalita dal tredicesimo al settimo posto sotto la sua guida.. Tony D'Amico potrebbe cedere il ruolo di direttore sportivo a Cristiano Giuntoli.. Il contratto del tecnico scade a giugno 2027 dopo l'arrivo nel novembre 2025.. Raffaele Palladino ha espresso il desiderio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atalanta, Palladino punta al futuro: ‘Voglio restare ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Atalanta, Palladino: Sfrontati e leggeri per sognare De Roon: Orgoglioso dell'Atalanta Notizie correlate Leggi anche: Palladino sul futuro: “Voglio restare e costruire una squadra forte, aspetto la società” Atalanta contro Roma: Palladino punta al quinto trionfo consecutivoLa squadra guidata da Palladino si prepara per la sfida di sabato sera all’Olimpico contro la Roma, con l’obiettivo di consolidare un dominio... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Atalanta-Genoa 0-0, provarci non basta, la squadra di Palladino non ritrova la strada dei tre punti; L’Atalanta non sa più vincere: una squadra scarica che Palladino non riesce a rianimare; Coppa Italia, Atalanta e Lazio vale la finale. Nerazzurri favoriti in quota (1,76), Palladino punta sul ritorno al gol di Scamacca (2,50); Atalanta cambia di nuovo: ritorno al passato di Palladino in vista del Milan. Giuntoli a sorpresa, Palladino verso l’addio: clamorosa svolta AtalantaL'ex dirigente della Juve è pronto a rimettersi in carreggiata con uno nuovo progetto. Ma alla Dea può cambiare anche il tecnico: cosa sta succedendo ... tuttosport.com Parte il valzer dei ds, Sportmediaset: la nuova Atalanta riparte da Giuntoli. Palladino in dubbio, anche la Roma su D'AmicoDopo l’esperienza alla Juventus e un periodo lontano dai riflettori, Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a rimettersi in gioco ripartendo dall’Atalanta. tuttojuve.com 3 punti fondamentali! Crucial win! #AtalantaMonza #Primavera1 #GoAtalantaGo x.com Atalanta, possibile separazione in vista con Palladino reddit