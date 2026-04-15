Atalanta contro Roma | Palladino punta al quinto trionfo consecutivo

Sabato sera all’Olimpico si sfidano Atalanta e Roma, con la squadra allenata da Palladino che cerca di ottenere il quinto risultato positivo consecutivo. La formazione bergamasca si presenta con l’obiettivo di rafforzare la sua serie di vittorie recenti, mentre la squadra capitolina cerca di interrompere questa serie e ottenere un risultato favorevole in casa. La partita si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e senza pubblico presente, come previsto dalle disposizioni sanitarie.

La squadra guidata da Palladino si prepara per la sfida di sabato sera all’Olimpico contro la Roma, con l’obiettivo di consolidare un dominio statistico che sembra ormai consolidato negli ultimi tempi. I giocatori hanno affrontato l’ultimo allenamento mattutino concentrandosi sui dettagli tattici necessari per affrontare il match capitolino, puntando a estendere una serie di prestazioni positive che vede i bergamaschi protagonisti nei confronti diretti con i giallorossi. Il peso dei numeri e il dominio bergamasco sul campo. Le statistiche che emergono dai dati recenti delineano un quadro di netta superiorità per i nerazzurri quando si trovano ad affrontare la compagine di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atalanta contro Roma: Palladino punta al quinto trionfo consecutivo Atalanta-Roma 1-0 Palladino :un gol annullato senza motivo ! Conferenza stampa post partita Notizie correlate Leggi anche: Atalanta, Palladino con i titolari contro il Verona. De Roon punta il record Atalanta a Monaco per l’onore: Palladino torna al 3-4-2-1 contro il BayernL’Atalanta si presenta all’Allianz Arena per una missione che rasenta l’impossibilità: contenere il Bayern Monaco ed evitare una nuova goleada dopo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie A, Lecce-Atalanta 0-3: Palladino mette la Roma nel mirino; Atalanta, Palladino suona la carica: Contro la Roma sarà una battaglia; Dove vedere Atalanta-Juventus. Il piano di Palladino contro i bianconeri: subito all'erta. Parcheggi: ChorusLife è pieno, ecco dove andare; Atalanta, con Palladino una media da Champions League. Il quarto posto ora non è solo un sogno. Atalanta, sabato contro la Roma l’ex di turno Scamacca a guidare l’attaccoIl centravanti capitolino, che non ha mai segnato ai giallorossi, non parte da titolare dalla trasferta in casa dell’Inter ... sport.quotidiano.net L’Olimpico si prepara alla volata Champions della Roma: i tifosi verso il 79° sold out consecutivo contro l’AtalantaIl pubblico di fede giallorossa continua a rimanere vicino alla squadra di Gian Piero Gasperini: obiettivo quarto posto in questo rush finale ... corrieredellosport.it Manuel Locatelli è stato ripreso in un momento in cui durante Atalanta-Juventus era in preda a una sorte di crisi di nervi. Prima si innervosisce con Di Gregorio e poi con Bremer, tant’è che deve intervenire Thuram: https://fanpa.ge/HbBzJ facebook Roma, Wesley e Pisilli in dubbio per l'Atalanta #SkySport #SkySerieA x.com