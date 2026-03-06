Giuntoli alla Roma | sarà lui il direttore sportivo dopo Massara?

Cristiano Giuntoli è al centro di un dibattito riguardante il ruolo di direttore sportivo della Roma. Secondo le voci, potrebbe prendere il posto di Massara, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La società sta valutando questa possibile novità, ma i dettagli sulla decisione finale non sono stati resi pubblici. La questione resta aperta e suscita molte discussioni tra gli addetti ai lavori.

cristiano giuntoli è al centro di un dibattito che riguarda il prossimo direttore sportivo della roma, con l'ipotesi di un passaggio di testimone da frédéric massara in caso di separazione tra le due parti al termine della stagione. il profilo dell'ex dirigente di napoli e juventus emerge come una scelta possibile e credibile per raccogliere l'eredità di massa, in un periodo in cui la roma ha mostrato solidità sul campo e operato con efficacia sul mercato. la discussione ruota intorno a un futuro assetto sportivo che possa coniugare continuità progettuale e dinamiche di calcio mercato, senza trascurare gli equilibri economici. il profilo di giuntoli è ritenuto tra i più affidabili per ereditare la funzione di ds in casa roma, qualora la direzione attuale decida di cambiare leadership.