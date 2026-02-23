Paolo Bargiggia | ADL vuole cambiare allenatore e direttore sportivo Sul web circola anche il nome dell’ex Giuntoli

Paolo Bargiggia rivela che Aurelio De Laurentiis desidera cambiare allenatore e direttore sportivo, dopo aver manifestato forti insoddisfazioni. La causa di questa decisione risiede nel malcontento del presidente azzurro nei confronti delle recenti prestazioni di Antonio Conte e dello staff. Sul web circola anche il nome dell’ex dirigente Giuntoli come possibile nuovo protagonista della squadra. La situazione interna al club si fa sempre più tesa e incerta.

Le parole di Paolo Bargiggia stanno facendo rumore nell’ambiente Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista, il clima all’interno del club azzurro sarebbe tutt’altro che sereno, con Aurelio De Laurentiis descritto come profondamente contrariato dall’operato di Antonio Conte e del suo staff. Una frattura che, sempre secondo Bargiggia, porterebbe a un cambio netto a fine stagione, con la separazione ormai segnata. In quest’ottica, il futuro della panchina del Napoli sarebbe già oggetto di riflessioni concrete. I profili maggiormente accreditati sarebbero quelli di Vincenzo Italiano e Francesco Farioli, indicati come i principali candidati a raccogliere l’eredità tecnica. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Stefanelli, nuova avventura per l’ex dirigente Juve con Giuntoli: diventerà il direttore sportivo di questa squadraStefanelli, ex dirigente della Juventus, intraprende una nuova esperienza professionale collaborando con Giuntoli.

Fiorentina, Giuntoli sarà il prossimo direttore sportivo? Arriva subito la risposta per la squadra violaNegli ultimi giorni si sono intensificate le voci sul possibile arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo della Fiorentina.

