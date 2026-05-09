Aston Martin 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 1913, due ingegneri danno vita a un marchio di automobili a Newport Pagnell, combinando i loro nomi e il nome di una corsa locale. Da allora, l’azienda si è affermata come produttore di vetture di lusso e sportive, con una storia legata alle competizioni. Oggi, nel 2026, il marchio presenta una gamma di modelli aggiornati, con prezzi e caratteristiche variabili.

Newport Pagnell, 1913. Lionel Martin e Robert Bamford fondano il marchio prendendo il nome dalla cronoscalata di Aston Hill. Centotredici anni dopo, Aston Martin resta uno dei brand sportivi britannici più iconici al mondo — agente segreto in licenza inclusa — e nel 2026 propone in Italia una gamma che parte da 215.942 euro con la Vantage e arriva fino a 440.463 euro con la flagship Vanquish Volante. Vediamo modelli, prezzi e quale Aston Martin scegliere oggi. Tutti i modelli Aston Martin 2026 con prezzi. Listino italiano 2026. Tutti i modelli sono assemblati a Gaydon (Warwickshire, UK) o nel nuovo polo St Athan in Galles (per la DBX). Motorizzazioni V8 derivate dal partner industriale Mercedes-AMG e V12 sviluppati internamente.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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