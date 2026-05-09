Asti, una madre e il suo bambino sono stati coinvolti in un incidente durante il quale entrambi hanno riportato ferite serie. Il neonato è stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono attualmente sotto monitoraggio. Durante l'impatto, il marsupio indossato dal bambino ha contribuito a proteggerlo, evitando conseguenze più gravi. La madre, anch'ella ferita, si trova sotto cure mediche, ma non si teme per la sua vita.

? Punti chiave Come ha fatto il marsupio a salvare il piccolo durante l'impatto?. Quali sono le condizioni cliniche attuali del neonato in ospedale?. Perché quel tratto stradale davanti ai Vigili del Fuoco è pericoloso?. Chi dovrà intervenire per migliorare la sicurezza in quella zona di Asti?.? In Breve Trasferimento d'urgenza alle ore 10:20 del 09 maggio 2026 verso Torino.. Donna ricoverata al Cto con trauma al bacino e lesione maxillo-facciale.. Neonato preso in carico all'ospedale infantile con politrauma addominale e cranico.. Incidente avvenuto nella zona nord di Asti davanti al Comando Vigili del Fuoco.. Una madre e il suo bimbo di 4 mesi sono stati trasportati in eliambulanza verso gli ospedali di Torino dopo l’investimento avvenuto ieri pomeriggio nella zona nord di Asti, proprio davanti al Comando dei Vigili del Fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, mamma e bimbo investiti: ferite serie ma non temono per la vita

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