Tensioni tra USA e Iran Trump | I negoziatori iraniani temono per la loro vita ma arriva la smentita

Recentemente, una dichiarazione ha sollevato tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran, con l'ex presidente che ha affermato che i negoziatori iraniani temono per la loro vita. Tuttavia, questa affermazione è stata successivamente smentita. La notizia ha attirato l'attenzione dei media, mentre le comunicazioni ufficiali da entrambe le parti non hanno confermato le parole dell'ex presidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Trump: “I negoziatori iraniani temono per la loro vita”. Durante una cena di raccolta fondi del Comitato repubblicano per il Congresso, tenutasi alla Union Station di Washington, Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni forti sul ruolo dell’Iran nei presunti colloqui di pace. Secondo l’ex presidente statunitense, i negoziatori iraniani parteciperebbero alle trattative ma vivrebbero nel timore di essere uccisi dal proprio governo. Trump ha inoltre sostenuto che Teheran sarebbe intenzionata a raggiungere un accordo a ogni costo, ma che non lo ammetterebbe pubblicamente per paura di ripercussioni interne. La smentita di Teheran. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tensioni tra USA e Iran, Trump: “I negoziatori iraniani temono per la loro vita” ma arriva la smentita Articoli correlati Iran, Trump: "Sono cattivi negoziatori ma penso che vogliano un accordo"Proseguono i colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, arrivati al secondo round di Ginevra. Leggi anche: Iran, “attacco curdo via terra” ma arriva la smentita Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo Altri aggiornamenti su Tensioni tra USA e Iran Trump I... Discussioni sull' argomento Iran e Stati Uniti, tensioni alle stelle tra accuse e attacchi; Iran. Ultimatum, negoziati e tensioni nel Golfo: Trump tra diplomazia e minaccia militare; Stati Uniti – Iran: spiragli di dialogo tra smentite e tensioni; Iran-Usa, è tregua? Unica certezza: l'ortofrutta in rialzo. Dal crollo dell’Urss alla crisi di Hormuz: decenni di tensioni Iran-Usa con profezie tragicamente smentiteCorsi e ricorsi della Storia. Come la geopolitica muta, a seconda del vento e degli interessi. Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, più volte la Guida Suprema iraniana Khomeini denunciò il ... ilfattoquotidiano.it #TG2000 - La politica con le tensioni interne alla maggioranza. Dopo la sconfitta al Referendum sulla Giustizia si dimette anche il ministro Santanché, dopo il sottosegretario alla Giustizia, Delmastro, e il capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. I - facebook.com facebook #CommentoFlash #IntesaSanpaolo Listini europei in rialzo dopo il calo delle tensioni e la possibile de-escalation: gli USA hanno stilato un piano in 15 punti, mentre Teheran ha ribadito la volontà di garantire il transito nello Stretto di Hormuz intesasanpaolo. x.com