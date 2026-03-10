Il Tribunale di Avellino ha assolto un uomo di 30 anni, residente nella Valle Caudina, dall’accusa di violazione delle misure cautelari. La decisione riguarda il procedimento legale avviato nei suoi confronti in relazione a presunte infrazioni delle restrizioni imposte. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione dell’imputato, che non dovrà rispondere di quei reati.

Il Tribunale di Avellino ha assolto Gaetano Ronga, 30 anni di San Martino Valle Caudina, noto alle forze dell'ordine, imputato per violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna convivente e di allontanamento dalla casa familiare. La decisione è arrivata accogliendo le tesi difensive dell'avvocato Vittorio Fucci, che ha sostenuto l'innocenza dell'imputato nel procedimento relativo alla presunta violazione delle misure. Ronga era stato inizialmente sottoposto alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna convivente.

© Anteprima24.it - Cade l’accusa di violazione delle misure cautelaria: assolto noto pregiudicato della Valle Caudina

