Assoli di musica e pensiero | applausi per il jazz malinconico nell' ouverture di Popsophia 2026

A Ancona, la manifestazione Popsophia 2026 è iniziata con una serata dedicata al jazz malinconico, che ha attirato l’attenzione del pubblico presente nel Ridotto. La serata ha visto esibizioni musicali accompagnate da interventi di riflessione filosofica, creando un collegamento tra musica e pensiero attraverso momenti di improvvisazione. I partecipanti hanno applaudito entusiasti, dimostrando apprezzamento per l’atmosfera creata dall’evento.

ANCONA – Popsophia apre nel segno del jazz e conquista il pubblico del Ridotto con una serata capace di intrecciare musica, filosofia e improvvisazione. Ad accompagnare l’esordio del festival per la prima volta un esperimento che ha segnato una data zero raccogliendo applausi e apprezzamento: la.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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A maggio ad Ancona è ancora tempo di "Popsophia": un viaggio attraverso il pensiero filosofico, il cinema e la musicaDall’8 al 10 maggio 2026, il Teatro delle Muse di Ancona ospiterà la nuova edizione di Popsophia.

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