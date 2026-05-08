"La malinconia è un suono blu, triste, ma che ti fa sentire bene". È con le parole di Miles Davis che prende il via ‘Popsophia’ ad Ancona. Il festival torna da oggi a domenica a riempire il Teatro delle Muse con la ‘Melancholia’. "Sarà un’edizione che parte da una parola antica per indagare cosa è nel mondo contemporaneo la malinconia oggi – spiega la direttrice artistica Lucrezia Ercoli -. Non solo una particolare forma di sensibilità che in passato veniva attribuita agli artisti. Indagheremo anche i suoi aspetti più oscuri: la depressione, l’apatia. Due poli che come sempre affronteremo attraverso linguaggi leggeri, come le serie tv, la musica, il cinema.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jazz e fiction aprono "Popsophia"

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