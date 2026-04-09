A maggio ad Ancona è ancora tempo di Popsophia | un viaggio attraverso il pensiero filosofico il cinema e la musica

Ad Ancona, dal 8 al 10 maggio 2026, si terrà la nuova edizione di Popsophia al Teatro delle Muse. L’evento si concentrerà su temi come la fragilità collettiva e le solitudini digitali, esplorando il rapporto tra filosofia, cinema e musica. La manifestazione propone incontri e spettacoli che affrontano questioni legate alla vita contemporanea, offrendo uno sguardo approfondito su vari aspetti della cultura e della società.

Dall’8 al 10 maggio 2026, il Teatro delle Muse di Ancona ospiterà la nuova edizione di Popsophia. Un viaggio attraverso il pensiero filosofico, il cinema e la musica, tra fragilità collettiva e nuove solitudini digitali. Tre pomeriggi e tre serate tra Ridotto, Teatro delle Muse e Pinacoteca. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Dentro la musica dei Northway, un viaggio attraverso le emozioni Leggi anche: Il ritorno di "Popsophia". Nuova edizione a maggio: "Spettatori da tutta Italia. Ecco i numeri da record" Temi più discussi: Ancona capitale del Fioretto: sabato e domenica al PalaCasali la seconda prova Under 14 nazionale del Gran Prix Joy of Moving; Celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco ad Ancona: tra eventi, cultura, arte, educazione e cammini; Gara nazionale under 14 di fioretto ad Ancona, attesi 800 atleti; Gusto...in poppa con la 'Sailing Chef', che inaugurerà l'edizione 2026 di Tipicità in Blu. Popsophia 2026 indaga la Melancholia: ad Ancona il festival di filosofia e cultura popIl festival Popsophia tornerà ad Ancona a maggio 2026: philoshow e progetti espositivi per indagare il tema della malinconia contemporanea ... exibart.com Popsophia torna ad Ancona a maggio, 'metà del pubblico da fuori regione'Quasi la metà del pubblico di Popsophia arriva da fuori regione: è il dato principale del report 2025 del festival anconetano che mette in dialogo filosofia e cultura pop, presentato stamane al Comune ... ansa.it Giovedì 9 aprile su Tv Centro Marche andrà in onda "Focus: Confindustria, via alla fusione". Fabio Girolimetti in studio ha intervistato Diego Mingarelli , Presidente Confindustria Ancona; Marco Ragni, Presidente Confindustria Macerata; Fabrizio Luciani, Pre - facebook.com facebook Martedì 7 aprile 2026 TEATRO DELLE MUSE – ANCONA ore 21.00 ULTIMI 50 BIGLIETTI: bit.ly/travaglioancon… x.com