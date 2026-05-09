Assisi il giorno della verità Cortei storici ’tenzone’ e canto decidono il Calendimaggio

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Assisi si svolge il tradizionale Calendimaggio, una giornata di grande fermento durante la quale si tengono cortei storici, sfide tra le Parti e momenti di canto. La manifestazione coinvolge i costumisti, la giuria e l’intera macchina organizzativa, con numerosi spettatori presenti. Il giorno rappresenta un momento di attesa e di impegno per tutti i partecipanti, che si preparano a vivere questa ricorrenza centenaria.

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Il giorno del giudizio, carico di attesa, di grande impegno per i costumanti delle Parti, per la giuria, per la macchina organizzativa, per il pubblico. Causa il maltempo di mercoledì, sono concentrati oggi i tre momenti più attesi dalla Magnifica Parte de Sotto e dalla Nobilissima Parte de Sopra, tutti in programma in piazza del Comune. Si comincia alle 15 con "La Sfida": dopo il suono della campana delle Laudi, ci sarà l’ingresso degli imponenti cortei storici, seguiti poi dai bandi di sfida e la successiva uscita dei costumanti in Corso Mazzini sino a Piazza Santa Chiara. A sera, dalle 21.30, "La Tenzone" – originariamente in programma venerdì -, con il suono della campana delle Laudi e l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco.🔗 Leggi su Lanazione.it

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