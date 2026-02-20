Assisi si prepara al Calendimaggio, e la causa principale è l’organizzazione di una festa che coinvolge tutta la città. La macchina organizzativa è in movimento: si stanno completando i preparativi, dagli allestimenti ai progetti culturali. Tra le novità, c’è il contributo di un designer incaricato di rinnovare gli arredi della piazza principale. Inoltre, si lavora per rendere l’evento accessibile anche online, con uno streaming dedicato. La città si sta attrezzando per offrire un Calendimaggio più coinvolgente e accessibile a tutti.

Verso il Calendimaggio, macchina organizzativa a pieno regime. "Stiamo procedendo agli adempimenti in vista della festa, lavorando nel contempo ad alcuni progetti: il designer dell’arredo della piazza, l’archivio, il rendere il Calendimaggio sempre più fruibile tramite lo streaming, l’imbandieramento della città". Così Simone Menichelli, 35 anni, presidente dell’Ente Calendimaggio, eletto nel dicembre 2025, guardando alla prossima edizione, dal 6 al 9 maggio. "Sto cercando di dare un’impostazione formale e d’identità che ritengo importante per il Calendimaggio e Assisi" aggiunge. Intanto è stato scelto il brano di sfida nella gara canora della sera del 9 maggio, alla presenza dei Maestri di coro Luigi Pontillo (Nobilissima Parte de Sopra) e Gabriella Rossi (Magnifica Parte de Sotto), insieme ai Priori e ai rappresentanti delle Parti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assisi verso il Calendimaggio. Progetti e novità per le scuole: "Lavoriamo sull’identità"

